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TRT Haber 01.08.2023 12:17

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Sakarya ve Hatay'da 39 göçmen kaçakçısı yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Sakarya ve Hatay'da düzenlenen operasyonlarda 39 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, "Düzensiz göçle mücadelemiz aralıksız devam edecek" dedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Sakarya ve Hatay'da 39 göçmen kaçakçısı yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen operasyon kapsamında, Hendek ilçesi TEM Otoyolu üzerinde 1’i yabancı uyruklu 13 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.

Yakalanan şahıslardan 8’i tutuklandı, 5'i hakkında adli kontrol kararı verildi.


 

Hatay'da Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube ile İstihbarat Şube Müdürlükleri'nin gerçekleştirdiği operasyonda ise 8’i yabancı uyruklu 26 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.

Bu şahıslardan 14'ü tutuklandı, 9'u hakkında adli kontrol kararı verildi.

Bakan Yerlikaya paylaşımında, "Operasyonları gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Düzensiz göçle mücadelemiz aralıksız devam edecek" sözlerine de yer verdi.

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Ali Yerlikaya Düzensiz Göçmenler İçişleri Bakanlığı İnsan Kaçakçılığı
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