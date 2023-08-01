İçişleri Bakanı Yerlikaya: Sakarya ve Hatay'da 39 göçmen kaçakçısı yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.
Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen operasyon kapsamında, Hendek ilçesi TEM Otoyolu üzerinde 1’i yabancı uyruklu 13 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.
Yakalanan şahıslardan 8’i tutuklandı, 5'i hakkında adli kontrol kararı verildi.
SAKARYA VE HATAY'DA DÜZENLENEN OPERASYONLARDA 3⃣9⃣ GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ORGANİZATÖRÜ YAKALANDI❗️#Sakarya İl Jandarma Komutanlığımızca yürütülen operasyon kapsamında: #Hendek ilçemiz TEM Otoyolu üzerinde 1⃣'i yabancı uyruklu 1️⃣3⃣ göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.… pic.twitter.com/kb2r3pzcNm— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 1, 2023
Hatay'da Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube ile İstihbarat Şube Müdürlükleri'nin gerçekleştirdiği operasyonda ise 8’i yabancı uyruklu 26 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.
Bu şahıslardan 14'ü tutuklandı, 9'u hakkında adli kontrol kararı verildi.
Bakan Yerlikaya paylaşımında, "Operasyonları gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Düzensiz göçle mücadelemiz aralıksız devam edecek" sözlerine de yer verdi.