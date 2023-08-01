İçişleri Bakanı Yerlikaya: Sakarya ve Hatay'da 39 göçmen kaçakçısı yakalandı

Bakan Yerlikaya paylaşımında, "Operasyonları gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Düzensiz göçle mücadelemiz aralıksız devam edecek" sözlerine de yer verdi.

Hatay'da Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube ile İstihbarat Şube Müdürlükleri'nin gerçekleştirdiği operasyonda ise 8’i yabancı uyruklu 26 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.

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