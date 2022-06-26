Haber Giriş: 26 Haziran 2022 Pazar 12:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İçişleri Bakanı Soylu'dan CHP'li Özel'e 1 milyon liralık dava
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, avukatı aracılığıyla, kişilik haklarını ihlal ettiği iddiasıyla CHP Grup Başkanvekili Özel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Bakan Soylu'nun avukatı Uğur Kızılca, Özgür Özel'in sosyal medya paylaşımıyla doğrudan müvekkilinin şahsını hedef alan asılsız isnat, iftira ve hakaretlerde bulunulduğunu belirtti.
Özel hakkında, 1 milyon liralık manevi tazminata hükmedilmesi, kınanma ve manevi tazminat kararının en yüksek tirajlı 5 gazetede yayımlanması talebiyle manevi tazminat davası açıldı.
Etiketler: CHP Süleyman Soylu
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