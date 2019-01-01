İncirlik Çimento Kavşağı Uygulama Noktasında görev yapan polisleri ziyaretinde gazetecilere açıklamada bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla bazı illeri gezdiklerini söyledi.

Kendisinin de bu amaçla Adana'ya geldiğini belirten Erdil, kentte jandarma, özel harekat, 112 Acil Çağrı Merkezi gibi 7 noktayı denetlediğini ifade etti.

Polis ekiplerinin sahada çalışmalarını izlediklerini dile getiren Erdil, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın İçişleri Bakanımızın görev yapan arkadaşlarımıza teşekkürlerini getirdik. Tüm ülkede 2018'in son saatlerini, son zamanlarını huzurla güvenle yaşanmasını temin etmeye çalışıyoruz. Arkadaşlarımızı heyecanlı bir şekilde görev başında izledik ve tebrik ettik. Doğrusunu isterseniz biz motive etmek için geldik ama büyük bir güç ve inanç alarak arkadaşlarımızdan biz motive olduk. Herkes büyük bir özveri içerisinde görevinin başında. 2019 yılının ülkemizde daha mutlu, daha huzur içerisinde geçmesini umuyoruz."

Bakan Yardımcısı Erdil'e ziyaretlerinde Adana Valisi Mahmut Demirtaş eşlik etti.

Kaynak: AA