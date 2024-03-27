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Gündem
AA 27.03.2024 01:51

İBB Başkan adayı Kurum: İstanbul’un geleceğinden, sağlam İstanbul’dan yana olun

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "31 Mart’ta gelin gerçek belediyecilikten, İstanbul’un geleceğinden, sağlam İstanbul’dan yana olun. 31 Mart'ta gelin sağlam adamların yanında olun" dedi.

İBB Başkan adayı Kurum: İstanbul’un geleceğinden, sağlam İstanbul’dan yana olun

Kurum, Bahçelievler Kongre Merkezi'ndeki "Mardin Hemşehri Sahur Sofrası" etkinliğinde yaptığı konuşmada, Mardin'in inancın, hoşgörünün, kardeşliğin şehri olduğunu söyledi.

Mardin’in "gündüzü seyranlık, gecesi gerdanlık" şeklinde tanımladığını anlatan Kurum, "Mardin’de büyümek, Mardin’de yetişmek geçmişe doğru bir zaman yolculuğu, bir tarih yolculuğu yapmak gibidir. Mardin’e gittiğinizde sadece şöyle bir etrafınıza baktığınızda dahi ne kadar eşsiz hazinelere sahip olduğunu rahatlıkla görürsünüz. Bir yanınızda Süryani vatandaşlarımızın 1600 yıllık şaheseri manastırı vardır. Az ötesinde Hristiyan vatandaşlarımızın binlerce yıldır ibadet ettiği Kırklar Kilisesi vardır. Yine aynı bölgede 8 asırdan daha fazla bir zaman boyunca minarelerinde ezanların okunduğu Ulu Cami'miz var" diye konuştu.

Kurum, Mardin’in tarihini, mahallelerini, semtlerini, sokaklarını gayet iyi bildiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Çünkü ben de Mardin’in bir evladı, kardeşiyim. Ben ilkokul ikinci ve üçüncü sınıfı babamın mesleği gereği Mardin’de okudum. O yüzden benim gönül dünyamda Mardin’in yeri çok başkadır. Ben ne zaman Mardin’e gitsem, memleketime gitmiş gibi olurum. Mardin benim için bir mektep oldu. Mardin, sahip olduğu medeniyet birikimleri dolayısıyla bana hep eğitim ve iş hayatımda büyük bir ilham kaynağı oldu. Çünkü Mardin tıpkı İstanbul gibi insanın iç dünyasını, ruh dünyasını, zihin dünyasını, hayal dünyasını geliştiren bir şehir. Biz de o günlerden, çocukluğumuzdan beri bu şehrin nasıl daha iyi olabileceğine, nasıl daha iyi yaşanılır hale gelebileceğine dair hayaller kuruyoruz. Bana kalırsa her insan yaşadığı şehrin ruhunu, kimliğini anlamaya çalışmalı, onunla güçlü bir aidiyet duygusu kurmalıdır."

"Her oy bir tohumdur"

Kurum, İstanbul'a hizmetkar olmak için yollarda olduklarını, kendisinin bir hayali olduğunu kaydetti.

İstanbul'u asla ve asla kendi kaderine terk etmeyeceklerini dile getiren Kurum, "Milletimizin her anında hep yanında olacağız. Bu söz, onların verip de tutmadığı sözlere benzemez. Bu söz, eser adamlarının sözüdür. Bu söz, sağlam adamların sözüdür, bu söz Murat Kurum sözüdür" dedi.

Kurum, İstanbul kendilerine emanet edilen bir şehir olduğunu vurgulayarak, "31 Mart’ta gelin gerçek belediyecilikten, İstanbul’un geleceğinden, sağlam İstanbul’dan yana olun. 31 Mart'ta gelin sağlam adamların yanında olun. Her oy bir tohumdur. Hizmet görürse yeşerir, emek verilirse fidan olur, karşılık bulursa orman olur. Haydi İstanbul şehrine oy ver. Şehrine oy ver ki, İstanbul hizmet bulsun, huzur bulsun, mutluluk bulsun" diye konuştu.

Programa, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, bazı milletvekilleri de katıldı.

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