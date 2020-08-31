Haber Giriş: Kaynak: AA
Hemşireye hakaret eden şüpheli gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medyada bir hemşireye karşı hakaret ve tehditte bulunan hesabın yöneticisi olduğu belirlenen S.K.A'nın Antalya'da gözaltına alındığını bildirdi.
Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "@SKaanaltnok1" rumuzlu hesabın yöneticisi olduğu tespit edilen S.K.A'nın, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığı belirtilerek, zanlı hakkında adli işlem başlatıldığı kaydedildi.
Sosyal medyada bir hemşireye karşı hakaret ve tehditte bulunan @SKaanaltnok1 rumuzlu hesabın yöneticisi Süleyman Kaan Altınok isimli şahıs, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce gözaltına alınmış olup hakkında adli işlem başlatılmıştır.— Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) August 31, 2020
❗Kamuoyuna saygıyla duyurulur pic.twitter.com/cpMwd28VMt
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü sosyalmedya hemşireye ahkaretSon Güncelleme: 31 Ağustos 2020 Pazartesi 22:04
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