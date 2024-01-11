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Gündem
TRT Haber 11.01.2024 09:52

HDP'li yöneticilerin "vergilendirme" adıyla para topladıkları tespit edildi

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda, gözaltına alınan HDP'li ilçe yöneticilerinin 'vergilendirme' adı altında para toplayarak örgüte fon oluşturmaya çalıştıkları tespit edildi.

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Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, önemli bir operasyona daha imza atıldı.

Operasyonun detaylarına TRT Haber ulaştı.

HDP'li yöneticiler, örgütün mali sorumluları arasında

Operasyonlar, örgütün siyasal alan yapılanması içerisinde faaliyet gösteren şüphelilere yönelik düzenlendi.26 zanlıdan 20’si yakalandı.

Şüpheliler arasında, HDP'nin Pendik ilçe yöneticisi, Tuzla ilçe yöneticileri ile Bakırköy ilçe yöneticisi de bulunuyor.

Dosyadaki şüpheli konumundaki HDP'li ilçe yöneticilerinin örgütün sözde mali alan sorumluları arasında yer aldıkları ve finansman alanında destek sağladıkları tespit edildi.

Terör örgütü PKK için seferber oldular

HDP’li isimlerin örgütün faaliyetlerini ve eylemlerini finanse edebilmek, örgütün varlığını devam ettirebilmek amacıyla mali kaynak araştırması yaptıkları belirlendi. Bu amaçla Kürt kökenli vatandaşlardan ‘vergilendirme’ adı altında para topladıkları, bu paralarla örgüte ‘fon’ oluşturmaya çalıştıkları ortaya çıktı. 

HDP'li yöneticilerin, yasal görünüm kazandırmak için, siyasi parti içerisinde faaliyet gösteren kişiler aracılığıyla, partiye bağış veya kumbara çalışması adı altında para toplamaya çalıştıkları da belirlendi.

Ayrıca örgütle irtibatını kesmiş kişileri 'hamle' adı verdikleri yöntem ile örgüte yeniden kazandırmak için çalışmalar yaptıkları tespit edildi.

Haber: Hilal Yıldırım

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