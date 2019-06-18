Trabzon'da şiddetli yağış sonrası bir hidroelektrik santralinin (HES) borusunun patlaması sonucu sel meydana geldi.

Olayda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise aranıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak olayla ilgili açıklama yaptı.

Devletin haber alınamayan vatandaşlara sağ salim ulaşılması için seferber olduğunu belirten Albayrak, "Selde oluşan zararın telafisi için gerekli tüm destek verilecektir." dedi.

Öte yandan AFAD'dan da açıklama geldi.

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Araklı ilçesinde yaşanan sağanak sonrası yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen sel sonrası bölgede mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarma çalışmaları, helikopter desteği eşliğinde devam ediyor. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: TRT Haber, AA