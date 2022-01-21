Savunma sanayisinde son dönemde geliştirilen yerli ve milli teknolojiler çoklu kullanım imkanıyla farklı sektör ve ihtiyaçlar için de kullanılıyor.

Bu kapsamda HAVELSAN’ın, gemiler ve deniz platformları için yerli imkanlarla geliştirdiği GNSS (Küresel Konum Belirleme Sistemi) alıcısı, gemilerden önce ilk kez kutuplarda görev yapacak.

HAVELSAN’ın bir süredir üzerinde çalıştığı GNSS alıcısı, gemilerde bağımsız bir navigasyon kullanılması ihtiyacı sonucunda ortaya çıktı.

[Fotoğraf: AA]

HAVELSAN, GNSS'yi kutup seferine yetiştirdi

HAVELSAN-TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Merkezi (KARE) iş birliği ve görüşmeleri sonunda cihazın ilk olarak 6. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nde kullanılmasına karar verildi. Bilim ekibinin ihtiyaç duyduğu cihaza ilişkin gereksinimleri alan HAVELSAN mühendisleri, HAVELSAN GNSS'yi kutup seferine yetiştirmeyi başardı.

Böylece TEKNOFEST 2021’de başlayan iş birliği sonunda 4 ay gibi kısa sürede ihtiyaçlara cevap verebilecek bir ürün ortaya çıkmış oldu. Cihaz bu hafta başında TÜBİTAK Kutup Araştırmaları ekibine teslim edildi ve gerekli eğitimler verildi.

Taşınabilir powerbank ile beslenecek

HAVELSAN tarafından kutup çalışmalarına özel olarak ek özellikler ve donanımlar eklenen GNSS alıcısı, TÜBİTAK KARE ekibi tarafından kutuplarda Türkiye adına yapılacak çalışmalarda kullanılacak.

Çalıştırılması için haricen sabit bir yere bağlı kalmasına gerek olmayan HAVELSAN GNSS, taşınabilir powerbank ile beslenerek ekibin çalışmalarını kolaylaştıracak. Kutup görevi sonrasında bilim ekibinden alınacak geri bildirimler cihazın geliştirilmesinde kullanılacak.

Kutuplardan sonra gemilerde kullanılacak

HAVELSAN GNSS, GPS, Galileo, BeiDou, Glonas, QZSS gibi farklı küresel konumlama uydu sistemlerini kullanarak konum hesaplama yapılabiliyor ve küresel kapsama alanı sağlıyor.

Gerçek zamanlı konum, hız ve zaman bilgisi ile kesintisiz çalışma performansı sunan HAVELSAN GNSS, kutup görevi sonrasında birçok gemide de kullanıma hazır hale gelecek.

HAVELSAN gelecek dönemde Antarktika Bilim Seferi'ni desteklemek amacıyla simülasyon çalışmaları yaparak bilim insanlarının kullanımına sunmayı hedefliyor.