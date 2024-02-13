Hamza Dağ, 11 başlıkta İzmir projelerini açıkladı

AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ'ın özgeçmişinin aktarıldığı video ve projeleri anlatan animasyon izletildi.

Hamza Dağ, daha sonra sahneye çıkarak "Eşsiz İzmir" başlığı altında toplanan 11 projeyi tanıttı.

İzmir'in hak ettiği değeri alması için gerekli projelerinin hazır olduğunu ifade eden Dağ, her adımı açıklık, dürüstlük ve hesap verebilirlik temelinde atacaklarını, insan odaklı çalışmaları esas alacaklarını dile getirdi.

İzmirlilerin vatandaşın ayağına giden bir belediye ile tanışacağını kaydeden Hamza Dağ, "Hizmetlerimiz şehrin ihtiyaçlarına cevap verirken kentin tarihi cazibesini tamamlayacak, kalkınmanın İzmir'in kültürel mirası, doğal çevresiyle uyum içinde olmasını sağlayacaktır. İzmir'in eşsiz kimliğini geleceğe taşıyacağız. İzmirlilerin, İzmir’in ortak aklı olacak. Kente dair sorunları siyasi görüş ayırt etmeksizin, ötelemeden ana gündemimiz haline getirecek, çözüme kavuşturacağız. Kent sakinlerimizin yaşam kalitesini artırabilecek yenilikçi politikaları, teknolojileri ve kentsel yönetişim yaklaşımlarını benimseyeceğiz" dedi.

Yeni metro ve çevre yolu hatları

Hamza Dağ, projelerinin ulaşım, sosyal belediyecilik, çevre, dönüşüm, turizm, eğitim ve istihdam, akıllı şehircilik, sağlık, tarım, spor ve kültür olmak üzere 11 başlıkta toplandığını aktardı.

İzmir'in en büyük sorunlarından birinin ulaşım olduğunu vurgulayan Dağ, bu anlamda "İzmir Körfez Geçişi" projesini hayata geçireceklerini söyledi.

Bunun, İzmir'in iki yakasını birbirine bağlayan bir köprü ve tüp geçit projesi olduğunu anlatan Dağ, şunları söyledi:

"Körfezin iki yakasını birbirine daha da yakınlaştıracak bu proje, şehrimizin ulaşım ağını köklü bir şekilde dönüştürecektir. İzmir Körfez Geçişi, sadece bir ulaşım projesi değil, aynı zamanda İzmir'in çehresini değiştirecek, şehrimizi dünya standartlarında bir metropole dönüştürecek bir vizyon projesidir. Bu proje 12,6 kilometre, gidiş geliş 3 şeritli yol, 6,9 kilometresi deniz geçişi olmak üzere 4 bin 175 metre körfez deniz köprüsü ve yapay ada içerecektir. Projeyle birlikte yapılacak raylı sistem, her iki yakadaki raylı sistemlere entegre edilecek. Bu sayede, İzmir'in ulaşım ağında entegre, verimli ve hızlı bir sistem oluşturulacak.”

Trafik meselesine köklü bir çözüm getirecek olan "İzmir'e Yeni Çevre Yolu Projesi"ni hayata geçireceklerini belirten Dağ, yeni çevre yolu ile trafiği rahatlatmayı, şehre nefes aldırmayı hedeflediklerini söyledi.

Yeni çevre yolunun devreye girmesiyle Menemen-Bayraklı arası trafikte kalma süresinin 10 dakikaya, Menemen-Buca arası ise 20 dakikaya ineceğinin altını çizen Dağ, yeni çevre yolunu şehir merkezine bağlayacak 9 önemli bağlantı yolu yapacaklarını anlattı.

Karşıyaka ve Konak tramvay hatlarını birleştirerek, hafif raylı sistem ağını bütünleştireceklerini söyleyen Dağ, "Yapımı devam eden Buca Metrosu'nu tamamlayacağız. Halkapınar-Otogar İZBAN hattını hayata geçirerek havalimanı ile otogar arasında kesintisiz raylı ulaşımı sağlayacağız. Buca Metrosu'nu tamamlama çalışmasına devam ederken Karabağlar-Gaziemir Metrosu çalışmalarına başlayacağız. İZBAN'a yeni rota olarak Bergama-Kınık hattının eklenmesiyle İzmir'in ulaşımını modern, hızlı ve çevreci bir yapıya kavuşturacağız. Otobüs hatlarımızda yapacağımız iyileştirmelerle, İzmir'in dört bir yanına hızlı, konforlu ve güvenli ulaşım sağlayacağız" diye konuştu.

Körfez'de koku sorunu çözülecek

İzmir'in geleceğini şekillendirecek, çevre altyapısını güçlendirecek, şehri daha yaşanabilir, daha temiz ve daha yeşil bir kent yapacaklarının sözünü veren Dağ, şunları kaydetti:

"Körfezimizi temizleyecek, atık yönetim sistemlerimizi güçlendirecek ve yenilenebilir enerji kullanımını artıracağız. İzmir'imizin sadece kötü kokudan arınması için değil, körfezimizin yeniden hayata dönmesi için olmazsa olmaz projemiz; Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi'nin modernizasyonu ve kapasitesinin arttırılması... Bugün Körfez kokuyorsa, insanımız bu koku nedeniyle rahatça körfez etrafında gezemiyorsa, en önemli sebebi bu tesisin doğru çalışmamasıdır. Biz göreve gelir gelmez en önemli gündem maddelerimizden birisi arıtma tesisinin tam kapasite çalışmasını sağlamak olacaktır. 4. fazın yapım sürecini ivedilikle tamamlayacağız. Arıtma tesisimiz tam kapasite çalıştığında günlük ortalama 700 tondan fazla çamur çıkacak. Bu çamur, ağır metalleri ve kimyasalları barındıran bir yapıya sahiptir. Şu anda bu çamur taşınarak bertaraf edilmeye çalışılıyor. Geçmişte dökülen yaklaşık 2,5 milyon metreküp çamur olan alanı yeşillendirerek rehabilite edeceğiz. Bu vesileyle şehrimizde özellikle yaz aylarında yaşanan koku ve sinek problemini ortadan kaldıracağız."

Dört noktada "yöre kent" projesi

Hamza Dağ, İzmir'in Türkiye'nin en pahalı suyunu kullandığını hatırlatarak, göreve geldiklerinde bu alanda yüzde 50 indirime gideceklerinin sözünü yineledi.

Yerinde yeniden dönüşüm ile İzmir'in afetlere karşı direnç kazanacağını belirten Dağ, 5 yıl içerisinde 150 bin konutu yenileyeceklerini, 50 bin sosyal konutu ve 4 "yöre kenti" İzmir'e kazandıracaklarını söyledi.

Başta dar gelirli vatandaşlar olmak üzere sosyal konutlar üretmeyi önemsediklerini anlatan Dağ, şöyle devam etti:

"Bu konutlarda yeni evlenen ve ev sahibi olmayan gençlerimize, hiç evi olmayan engellilerimize, şehit ve gazi yakınlarımıza ve uzun süredir İzmir'de kiracı olarak yaşayan vatandaşlarımıza öncelik sağlayacağız. Burada şunu da belirtmek istiyorum. Bu yerleşim alanları için İzmir'de 5 yıl ikamet şartı koyacağız. Böylelikle şehre dışardan göç gelmeyecek, mevcut yoğunluğu dağıtacağız. Şehrimizde yöre kentler inşa edeceğiz. Bunları dört farklı noktada konumlandıracağız. Her bir yöre kenti, altyapısından çevre düzenlemesine, sağlık tesislerinden eğitim kampüslerine, sosyal marketlerden modern pazar yerlerine kadar tüm ihtiyaçları karşılayacak şekilde tasarlayacağız. Bu sayede şehir merkezindeki yoğunluğu azaltacak, modern, depreme dayanıklı yeni yaşam alanları oluşturacağız."

Turizm, eğitim, istihdam, sağlık, tarım, spor ve kültür projeleriyle İzmir'i hak ettiği noktaya ulaştıracaklarının sözünü veren Hamza Dağ, konuşmasını "Şehrimiz, alt yapısı, ulaşımı, çevresi, doğası, yatırımlarıyla dünyanın en modern şehirleriyle yarışırken; anılarımızın, hayallerimizin yaşadığı bu sokaklar aynı doku, aynı kültür, aynı samimiyetle geleceğe yürüyecek" şeklinde tamamladı.

Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir milletvekilleri Mehmet Kasapoğlu, Mahmut Atilla Kaya, Yaşar Kırkpınar, Ceyda Bölünmez Çankırı, Şebnem Bursalı, Mehmet Ali Çelebi, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli ve Cumhur İttifakı belediye başkan adayları katıldı.