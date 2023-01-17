Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Habertürk'te katıldığı programda Baykar'ın, Devrim otomobilleri ve Hürkuş projesi gibi asılsız iddialarla engellenmeye çalışıldığını söyledi.

Ali Babacan'ın açıklamalarındaki zamanlamaya dikkati çekti. Bayraktar, "Amerika'da Ermeni lobisi, Yunan lobisi bizim büyük düşmanımız. Aynı gün kaçak FETÖ'cüler büyük iftira yapıyorlar yurt dışından. Aynı gün Ali Babacan inanılmaz iftiralar atıyor." dedi.

"Baykar, 40 yıllık hayatı boyunca, tek kuruş kredi kullanmamış bir firma. Hiçbir zaman kullanmadık. Hiç kullanmadık. Biz, Savunma Sanayi Başkanlığından, bir kuruş arge desteği almadık. Nakit hibe kullanmadık."

"İlk uçuş için pist bile verilmedi"

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Bayraktar İnsansız Hava Araçlarına ilişkin iddialarına bu sözlerle yanıt verdi. Babacan'ı, kanıt sunmaya davet etti.

"Baykar'ın tarihi boyunca çok ince oyunlarla karşılaştık. Milletimiz farkında artık, biliyor, yani daha şeffaf her şey, bundan 15 yıl önce böyle değildi, bundan 100 yıl önceye gidin Nuri Demirağ'ların, Vecihi Hürkuş'ların döneminde çok daha kapalı şeffaf olmayan ortam. Dolayısıyla bu işleri durdurmak kolay, yapmak zor."

Haluk Bayraktar, Baykar'ın kurulduğu günden beri engellenmeye çalışıldığını söyledi. İlk Bayraktar insansız hava araçlarının uçuşuna izin verilmediğini anlattı.

"Bayraktar TB2'nin nasıl doğduğunu anlatıyorum. 2009 yılında bu uçağı geliştirdiğimizde uçuracağız, pist bulamıyoruz. Kastamonu'ya gidiyoruz pist bozuk, Çorlu öyle. Keşan'ı bulduk. Projeye engel olmak isteyen bürokrasi uçuşa izin vermiyor. 1. Ordu Komutanımız Ergun Saygun bizzat emir verdi 'uçurun' dedi. Bugün dünyanın en meşhur hava aracı Keşan'da ilk uçuşunu yaptı. 2009 yılının Haziran'ında kaçak şekilde Keşan'da uçurduk."

Haluk Bayraktar, İsrailli firmalar dahil dünyanın pek çok ülkesinden kendilerine ortaklık teklifi geldiğini söyledi.