Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe 06:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Halit Kıvanç'a son görev
[Fotograf: AA]
Mesleğinde birçok ilke imza atan duayen gazeteci ve spiker Halit Kıvanç'ın cenazesi İstanbul'da toprağa verilecek.
İstanbul'da önceki gün yaşama veda eden büyük usta Halit Kıvanç, son yolculuğuna uğurlanacak.
Halit Kıvanç için ilk olarak, kurucuları arasında yer aldığı Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde bir tören düzenlenecek.
Kıvanç'ın cenazesi, öğlen kılınacak namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek.
Törenlere, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da katılacak.
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