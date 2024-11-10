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TRT Haber 10.11.2024 16:14

Hakan Fidan'dan Riyad'da diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dari Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Khaleel ile Riyad'da bir araya geldi.

Hakan Fidan'dan Riyad'da diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanlığı'nın X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Riyad’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar ile bir araya geldi." ifadesine yer verildi.

Diğer paylaşımda, Fidan'ın Iraklı mevkidaşı Hüseyin ile de bir araya geldiği açıklandı.

Hakan Fidan'dan Riyad'da diplomasi trafiği

Bakan Fidan, Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Khaleel ile bir araya geldi.

Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile görüştü.

 

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