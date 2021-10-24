Haber Giriş: 24 Ekim 2021 Pazar 15:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hakan Çavuşoğlu: Paris'te planlamalar çerçevesinde görüşmelerimizi yaptık
CHP'li Mahmut Tanal'ın, Fransa Ulusal Meclis yetkililerinin Türkiye'den giden resmi heyete randevu vermediği yönündeki iddiasına yalanlama geldi. Meclis İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, planlanan görüşmelerin yapıldığını duyurdu.
CHP'li Mahmut Tanal, Fransa'da Ulusal Meclis yetkililerinin, Türkiye Büyük Millet Meclis'i resmi heyetine randevu vermediğini öne sürdü.
Tanal'ın "Ülkemiz itibarsızlaştırıldı" çıkışın AK Parti'den yalanlama geldi.
Meclis İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, "Kuyruklu yalan" başlığı ile bir açıklama yaptı.
Paris'te planlamalar çerçevesinde görüşmelerin yapıldığını kaydeden Çavuşoğlu, iddiaların sahibi CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'a tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin bir de fotoğraf paylaşan Çavuşoğlu, "Fransa Ulusal Meclisi'nde Dumas Frédérique ile planladığımız gibi görüştük" dedi.
Etiketler: CHP
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