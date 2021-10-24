CHP'li Mahmut Tanal, Fransa'da Ulusal Meclis yetkililerinin, Türkiye Büyük Millet Meclis'i resmi heyetine randevu vermediğini öne sürdü.

Tanal'ın "Ülkemiz itibarsızlaştırıldı" çıkışın AK Parti'den yalanlama geldi.

Meclis İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, "Kuyruklu yalan" başlığı ile bir açıklama yaptı.

Paris'te planlamalar çerçevesinde görüşmelerin yapıldığını kaydeden Çavuşoğlu, iddiaların sahibi CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'a tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin bir de fotoğraf paylaşan Çavuşoğlu, "Fransa Ulusal Meclisi'nde Dumas Frédérique ile planladığımız gibi görüştük" dedi.