Milli Savunma Bakanlığınca, basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Milli Savunma Bakanlığı, NATO'nun Türkiye için tam siyasi kontrole sahip olduğu önemli bir siyasi-askeri örgüt olduğunu açıkladı. "NATO hala güvenilir, caydırıcı ve sürdürülebilir bir ittifak olma özelliğini korumaktadır." denildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Ülkemiz, diğer müttefiklerle paylaştığı ortak değerlerin savunulmasında yönünde üzerine düşen sorumluluğu layıkıyla yerine getirmiştir."

"TSK, 2019'da 23 NATO tatbikatına 2 bin 414 personelle iştirak etti. 2020'de de tatbikatlara iştirak edilmesi planlanmaktadır."

Güvenlik kaynakları, NATO güvenlik planlarını veto ile ilgili, "Prosedür normal işliyor. 'Türkiye şantaj yapıyor' ifadeleri kabul edilebilir değil." açıklamasını yaptı.

Türkiye'nin NATO'nun önemli bir gücü olduğunu belirten güvenlik kaynakları, "Kimse bizim NATO'ya katkılarımızı tartışamaz.Türkiye verdiği katkılarla NATO'nun tam merkezindedir." dedi.

Kaynak: AA