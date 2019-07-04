Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.01'de Girit Adası'nın kuzeyinde 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Deprem yaklaşık 6 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Kaynak: AA
Girit Adası'nda 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.01'de Girit Adası'nın kuzeyinde 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Deprem yaklaşık 6 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Kaynak: AA