Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba 16:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Gezi Parkı davasında cezalar onandı
Gezi Parkı davasında, Osman Kavala ve 7 sanık için verilen hapis cezaları, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3'üncü Ceza Dairesi tarafından onandı.
Gezi Parkı davasında "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan İstanbul 13'ncü Ağır Ceza Mahkemesi Osman Kavala için ağırlaştırılmış müebbet ve 7 sanık için de 18'er yıl hapis cezası vermişti.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3'ncü Ceza Dairesi kararı yerinde bulduğunu açıkladı.
Etiketler: Gezi Parkı Eylemleri Osman Kavala
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