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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler Malatya'da

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Malatya'daki birliklerde denetleme ve incelemeler yaptı.

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler Malatyada

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar Malatya'da 2. ve 3. Ordu Komutanlıklarını ziyaret etti.

İlk olarak Erzincan'daki 3. Ordu Komutanlığı'na giden Orgeneral Yaşar Güler ve beraberindeki komutanlar, buradaki incelemelerinin ardından Malatya'ya geçti.

Kentte 2. Ordu Komutanlığı'na bağlı birliklerde denetleme ve incelemelerde bulunan Genelkurmay Başkanı Güler, Malatya Valiliği'ni de ziyaret ederek, Vali Ali Kaban ile görüştü.

Orgeneral Güler, valilik şeref defterini imzaladıktan sonra basına kapalı yapılan görüşmenin ardından valilikten ayrıldı. 

Kaynak: AA

Etiketler: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, malatya
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