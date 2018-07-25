Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler Malatya'da

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar Malatya'da 2. ve 3. Ordu Komutanlıklarını ziyaret etti.

İlk olarak Erzincan'daki 3. Ordu Komutanlığı'na giden Orgeneral Yaşar Güler ve beraberindeki komutanlar, buradaki incelemelerinin ardından Malatya'ya geçti.

Kentte 2. Ordu Komutanlığı'na bağlı birliklerde denetleme ve incelemelerde bulunan Genelkurmay Başkanı Güler, Malatya Valiliği'ni de ziyaret ederek, Vali Ali Kaban ile görüştü.

Orgeneral Güler, valilik şeref defterini imzaladıktan sonra basına kapalı yapılan görüşmenin ardından valilikten ayrıldı.

Kaynak: AA