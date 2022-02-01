Haber Giriş: 1 Şubat 2022 Salı 11:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Genelkurmay Başkanı Güler, Ganalı mevkidaşı ile görüştü
[Fotoğraf: AA]
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Gana Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Koramiral Seth Amoama ile bir araya geldi.
Orgeneral Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Koramiral Amoama'yı Genelkurmay Başkanlığında askeri törenle karşıladı.
Törenin ardından iki komutan Genelkurmay Karargahı'nda görüştü.
Etiketler: Genelkurmay Yaşar Güler
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