Puslu 7.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 28.12.2023 09:40

Gençlik ve Spor Bakanlığı 1071 personel alacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 1071 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı 1071 personel alacak

Bakanlıktan yapılan açıklamada, personel istihdamına ilişkin kararın Resmi Gazete'de yayımlandığı belirtildi.

Son başvuru 8 Ocak

Yayımlanan karara göre bakanlığın taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere "gençlik çalışanı" alımı gerçekleştireceği vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Buna göre, boş bulunan sözleşmeli gençlik çalışanı pozisyonları için 1071 personel istihdam edilecek. Adaylar başvurularını, 29 Aralık 2023 (00.00) - 8 Ocak 2024 (17.00) tarihlerinde e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapabilecek. Başvurular, başvurulan grup için aranan niteliklere uygunluk yönünden incelenecek. Başvurusu kabul edilen adaylardan KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir grup ve il için ilan edilen kontenjan sayısının üç katı aday sözlü sınava çağrılacak. Adaylar başvurularını ve sınava ilişkin bilgilerini kariyer kapısı üzerinden görüntüleyebilecek."

ETİKETLER
Gençlik ve Spor Bakanlığı Memur Alımı
Sıradaki Haber
Konutların turizm amaçlı kiralanması için izin belgesi zorunlu hale geldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:49
Brent petrolün varil fiyatı 79,73 dolar
10:48
İstanbul'da farklı suçlardan aranan 639 zanlı yakalandı
10:47
MİT'ten terör örgütüne üst düzey darbe
10:43
Giresun'da üniversite özlemi yaşayan 10 kadın üniversitelilerle derse girdi
10:42
Yurt dışından emeklilerin taşıtları aralıksız 4 yıl ülkede kalabilecek
10:38
Adana'da bir tırda yüzlerce silah parçası ele geçirildi
Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza
Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza
FOTO FOKUS
İsrail Gazze'yi bombalamaya devam ediyor
İsrail Gazze'yi bombalamaya devam ediyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ