Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Türkiye'nin bütün imkanları Türkiye'nin çocuklarınındır

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mert Karahan Özel Eğitim İş Uygulama Okulu'nun eğitim öğretim yılı açılış törenine katıldı.

Kasapoğlu, İstanbul Fatih'te bulunan okulda yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin bütün imkanları, Türkiye'nin çocuklarınındır." dedi.

Milyonlarca çocuğun eğitim öğretim yılının heyecanını yaşadığını, kendilerinin de bu tatlı heyecana ortak olmak için öğrencilerin yanında olduğunu belirten Kasapoğlu, "Bu başlangıç gününde sizlerle beraber olmaktan mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bugün gözü gönlü parlayan çocuklarımız var. Onlarla geçirdiğimiz her dakika bizler için çok kıymetli. Evlatlarımızın her biri ülkemizin birer kahramanı, biz onlarla gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurduğu tüm hükümetlerin önceliğinin eğitim olduğuna vurgu yapan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin bütün imkanları, Türkiye'nin çocuklarınındır. Eğitimin sporla iç içe olması için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız. Devletimizin sosyal boyutunu, çocuklarımıza en kaliteli hizmetleri sunarak güçlendireceğiz. Özel çocuklarımız bizlerin göz bebeğidir. Onların sağlığı ve mutluluğu için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız. Yeni eğitim öğretim yılının, öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve idarecilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

"Amacımız, eğitim camiasının sporla iç içe olması"

Okullara yaptıkları yatırımların tüm hızıyla devam edeceğini dile getiren Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Tüm çalışma ve yatırımlarımız çok ciddi pozitif sonuçlarla geri döndü. Çocuklarımızın ve ailelerimizin sosyalleşmesi, bütünleşmesi ve kaynaşması adına güzel sonuçlar elde ettik. Yatırımlarımız, faaliyetlerimiz, etkinliklerimiz tüm hızıyla devam edecek. Altyapı yatırımları, okullara olan yatırımlar, sporcularımızın çıkmasını hızlandıracak ve sayılarını arttıracak. Biz amatör kulüplerimizi de ciddi manada destekliyoruz. Bu desteği devam ettireceğiz. Amacımız, eğitim camiasının sporla iç içe olması."

Öte yandan milli sporcu Resul Orakçı, açılış konuşması öncesinde Bakan Kasapoğlu'na çiçek verdi.

Konuşmanın ardından sınıflara çıkan Kasapoğlu, öğrenci ve velilerin sorunlarını dinledikten sonra okuldan ayrıldı.

Kaynak: AA