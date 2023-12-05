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TRT Haber 05.12.2023 04:49

Gazze'den tahliye edilen 130 kişi İstanbul'a geldi

Türk vatandaşları, İsrail'in ağır bombardımanla harabeye çevirdiği Gazze’den tahliye edilmeye devam ediyor. 130 Türk vatandaşı ve aile yakını daha Türkiye'ye getirildi.

Gazze'den tahliye edilen 130 kişi İstanbul'a geldi

İsrail'in saldırıları hız kesmeden sürerken Türkiye, Gazze’den vatandaşlarını tahliye etmek için tüm imkanlarını seferber etti.

130 Türk vatandaşı ve aile yakını daha havayoluyla Türkiye’ye getirildi.

Kafile önce Refah Sınır Kapısı’ndan geçerek Mısır’a ulaştı.

Gazze'den tahliye edilen 130 kişi İstanbul'a geldi

Gruptakiler daha sonra Türk Hava Yollarına ait uçakla Kahire Havalimanı'ndan ayrıldı.

Uçak yaklaşık 2 saatlik yolculuğun ardından gece geç saatlerde İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Vatandaşları havalimanında Dışişleri Bakanlığı temsilcileri ile AFAD yetkilileri karşıladı.

Gazze'den tahliye edilen 130 kişi İstanbul'a geldi

Yakınlarını karşılamak için havalimanına gelenler arasında Faysal Said ve ailesi de vardı. Eşini çiçekle karşılayan Said duygu dolu anlar yaşadı.

Pasaport kontrolünün ardından bazı vatandaşlar tahsis edilen araçlarla havalimanından ayrılırken, başka illere gidecekler ise otobüslere bindirilerek AFAD tarafından belirlenen otellere yerleştirildi.  

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