Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete sesleniş konuşmasında, söz konusu kazalarda ciddi mağduriyetlerin söz konusu olduğunu belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunun için de gerek devlet olarak 250 (bin lira) artı 50 (bin lira) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'mız, bunun yanında firma 250 (bin lira) de onların desteğiyle bu olayda hayatını kaybeden kardeşlerimizin ailelerine bu desteği sağlamış oluyoruz" açıklamasını yapmıştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yapacağı 50 bin liralık destek ödemesi, kazalarda mağdur olan ailelerin hesaplarına, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla 24 Ağustos Çarşamba günü tek seferde yatırılacak.

Süreci, ailelerin bulundukları ilçelerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları yürütecek.