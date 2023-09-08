G20 Liderler Zirvesi başladı

Bu yıl 18'incisi düzenlenen G20 Zirvesi, dönem başkanı Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bugün başladı. Zirvede, dünyanın en büyük 20 ekonomisinin liderleri bir araya geliyor.

Zirvenin önemi ve merak edilenleri haberimizde derledik...

1- G20 nedir?

Resmi adı “Finansal Piyasalar ve Dünya Ekonomisi Zirvesi” olan G20, her yıl düzenlenen ve dünyanın en etkili 20 ekonomisinin temsilcilerini bir araya getiren kritik bir zirve.

2- Ne zaman kuruldu?

1999 yılındaki Köln Zirvesi’nde, sistem açısından önemli ülkelerle yeni bir danışma grubunun oluşturulmasına karar verilmiş ve G8 Maliye Bakanlarının 25 Eylül 1999’daki Washington Toplantısı’nda, küresel sistem için önemli ülkelerden oluşan 20’ler Grubu (G20) resmen ilan edilmiştir.

3-G20’de hangi ülkeler var?

ABD, Almanya, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Kore, Hindistan, İngiltere, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Türkiye ve grubun 20’nci üyesi Avrupa Birliği.

Bu ülkelerin yanı sıra, üye olmamakla birlikte uluslararası bazı kuruluşlar da katılıyor. Bu kuruluşlar:

Uluslararası Para Fonu (İMF) Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler, Dünya Ticaret Örgütü, OECD ve Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO)

4- G20 neden önemli?

G20 içerisinde sayılan ülkeler;

- Küresel gayri safi hasılanın yüzde 85’ini

- Dünya nüfusunun yüzde 66’sını

- Uluslararası ticaretin yüzde 75’ini

- Uluslararası yatırımın yüzde 80’ini temsil ediyor.

5-Hayatımızı Nasıl Etkiliyor?

G-20’nin aldığı kararlar günlük hayatımıza, eğitimimize, kullandığımız teknolojiye kadar her alanda yaşamımızı etkileyebiliyor.

6- Nasıl kararlar alıyor?

Her üye kendi görüşlerini dile getiriyor ve uzlaşma ilkesine göre hareket ediliyor. Buna göre zirvenin sonunda ülkelerin fikirleri göz önüne alınarak bir bildiri yayınlanıyor.

7- Karara uymayan ülkelere yaptırım var mı?

Hayır.

8- Nasıl çalışıyor?

Başkanlık sabit değil. Bir önceki, bir sonraki ve halihazırdaki başkanlık, zirve toplantısının konularına, konuşmacılarına göre karar veriyor.

9- Türkiye'nin G20'ye bakış açısı ne?

G20 Türkiye için, küresel ekonomik işbirliği ve eşgüdüm açısından önemli bir platform.

10- Yeni Delhi’de yapılacak G20 zirvesinde neler konuşulacak?

Zirve’nin en önemli 2 gündem maddesi; Afrika Birliği’nin G20’ye dahil edilip edilmeyeceği ve Rusya- Ukrayna savaşı. Diğer başlıklar:

-Yeşil kalkınma, iklim finansmanı ve yaşam

-Hızlandırılmış, kapsayıcı ve dayanıklı büyüme

-Sürdürülebilir kalkınma hedefleri konusunda ilerlemenin hızlandırılması

-Teknolojik dönüşüm ve dijital kamu altyapısı

-21.yüzyılda çok taraflı kurumlar

-Kadınların öncülüğünde kalkınma



Grafik: Şeyma Özkaynak