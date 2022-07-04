Haber Giriş: 4 Temmuz 2022 Pazartesi 21:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fuat Oktay'dan şehit Uzman Çavuş Serhat Bal için taziye mesajı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal için başsağlığı mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yayınladığı taziye mesajında, Şehit Serhat Bal'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır diledi.
Fuat Oktay'ın mesajında şu ifadeler yer aldı:
"Pençe-Kilit Operasyon Bölgesinde şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Serhat Bal’a Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun.''
Pençe-Kilit Operasyon Bölgesinde şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Serhat Bal’a Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyorum.— Fuat Oktay (@fuatoktay) July 4, 2022
Aziz milletimizin başı sağ olsun. pic.twitter.com/U744ETBCvA
Etiketler: Fuat Oktay Şehit Pençe Operasyonları
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