Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 1 milyon 682 bin 309 depremzedeye 10 bin lira Hane Başı Destek ödemesi, 207 bin kişiye de 15 bin liralık taşınma yardımı yapıldığını açıkladı.

Oktay, Türkiye Tek Yürek kampanyasına 84 milyar 400 milyon liralık miktarın yatırıldığını söyledi. "Bunlar afetzedelerin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılıyor" dedi.