Türkiye-Romanya Karma Ekonomik Komisyonu 27'nci Dönem Toplantısı öncesinde Hilton-Bomonti Hotel'de bir araya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Romanya Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sorin-Mihai Grindeanu baş başa görüştü.

Görüşme basına kapalı gerçekleşti.