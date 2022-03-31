Haber Giriş: 31 Mart 2022 Perşembe 10:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fuat Oktay, Romanya Başbakan Yardımcısı Grindeanu ile görüştü
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Romanya Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sorin-Mihai Grindeanu ile bir araya geldi.
Türkiye-Romanya Karma Ekonomik Komisyonu 27'nci Dönem Toplantısı öncesinde Hilton-Bomonti Hotel'de bir araya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Romanya Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sorin-Mihai Grindeanu baş başa görüştü.
Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Etiketler: Fuat Oktay Romanya
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