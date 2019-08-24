Milli Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerinin temizlenmesine yönelik 24 Ağustos 2016'da başlatılan ve 7 aylık sürede başarıyla tamamlanan Fırat Kalkanı Harekatı'nın 3'üncü yıl dönümü dolayısıyla açıklamalarda bulunuldu.

Terör örgütlerinin tehdidini bertaraf etmek, sınırlarımızın güvenliği ile bölgede huzur ve istikrarı tesis etmek maksadıyla başarıyla icra edilen Fırat Kalkanı Harekâtı’nın 3’üncü yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyoruz. pic.twitter.com/lKkDISeYWZ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 24, 2019

Bakanlığın paylaşımında şunlar kaydedildi;

Terör örgütlerinin tehdidini bertaraf etmek, sınırlarımızın güvenliği ile bölgede huzur ve istikrarı tesis etmek maksadıyla başarıyla icra edilen Fırat Kalkanı Harekâtı’nın 3’üncü yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyoruz.

Fırat Kalkanı Harekâtı’nı icra eden Türk Silahlı Kuvvetleri; DEAŞ Terör Örgütü ile göğüs göğüse savaşan tek ordu oldu. Kahraman Mehmetçiğimiz Fırat Kalkanı Harekatı ile 7 ay gibi bir sürede 3 binden fazla DEAŞ’lıyı etkisiz hale getirdi.

Dabık’ta kıyamet savaşı yaşanacağını söyleyerek kendine kutsiyet addeden ve örgüte militan toplayan DEAŞ; Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Dabık’ı kontrol almasıyla dağılmaya başladı. Yerlerinden edilmiş Suriye halkının yeniden güven içinde evlerine dönmeleri sağlandı.

Kaynak: TRT Haber