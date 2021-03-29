Haber Giriş: 29 Mart 2021 Pazartesi 11:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG’li terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.
Terörle mücadele, güvenlik güçlerinin yurt içinde ve sınır ötesinde gerçekleştirdiği operasyonlarla hız kesmeden sürdürülüyor.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG’li teröristin tespit edildiği aktarıldı.
Teröristler, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.
Etiketler: Komando Milli Savunma Bakanlığı PKK/YPG Terörle Mücadele
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