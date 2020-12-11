Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kapsamlı bir operasyona imza attı. Kamuoyunda "Turgutlar çetesi" olarak bilinen suç örgütüne, 3 ilde Ankara merkezli operasyon düzenledi.

Yapılan soruşturmada, FETÖ bağlantısı nedeniyle şirketine kayyum atanan bir iş insanının, alacaklarını tahsil etmek için bu suç örgütü ile anlaştığı tespit edildi.

Borcunu ödemeyene silahlı saldırı

Suç örgütü anlaşmaya karşılık, borçluların taşınmazlarına el koydu, yüz binlerce liralık mal varlığını zorla ele geçirdi. FETÖ'cü iş insanına olan borcunu suç örgütüne ödeyemeyenlere de silahlı saldırıda bulundu.

"Ayasofya Vakfı" başkanı diye tanıtıp, onlarca kişiyi dolandırdı

Soruşturmada, "Turgutlar çetesi"nin dini değerleri kullanarak dolandırıcılık yaptığı da belirlendi. Bir örgüt üyesi, kendini resmi kayıtlarda bulunmayan, sözde "Ayasofya Vakfı"nın başkanı olarak tanıttı. Yerel gazete ve internet sitelerinde röportajlar yaptırdı. Örgüt üyesi bu yolla onlarca kişiyi dolandırarak örgüte para aktardı.

30 adreste yapılan aramalarda, 5 ruhsatsız tabanca, 6 pompalı tüfek, 100 fişek, çok sayıda çek, senet ve örgüte ait çok miktarda para da ele geçirildi.

Cezaevine gönderildiler

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğün'de işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Aralarında çete liderinin de bulunduğu 12 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.