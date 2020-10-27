Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapsi istenen tutuksuz sanık M.T.M. ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı Eagle kullandığını, örgüte ait evlerde kaldığını, sohbet toplantılarına katıldığını ve "askeri öğrenci gizli sorumlusu" görevinde bulunduğunu belirterek, M.T.M'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan üst sınırdan cezalandırılmasını ve tutuklanmasına karar verilmesini istedi.

Sanık M.T.M. savunmasında, FETÖ/PDY üyesi olmadığını ileri sürerek, "Ben askeri öğrencilerin gizli sorumluluğunu yapmadım. Örgütsel bir sorumluluğum yoktur. Suçlamaları ve esas hakkındaki mütalaayı kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim" ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı M.T.M'nin tutuklanmasına da karar verdi.