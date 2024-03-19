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TRT Haber 19.03.2024 10:35

FETÖ'den aranan Bekir Boydak İstanbul'da yakalandı

İstanbul'da FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda, kayyum atanan Boydak Şirketler Grubu'nun Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Boydak gözaltına alındı.

FETÖ'den aranan Bekir Boydak İstanbul'da yakalandı

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