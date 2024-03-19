SICAK
GÜNDEM
TÜRKİYE
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
SAVUNMA
ÇOCUK
ÖZEL HABER
DOSYA HABER
DİĞER
SON HABERLER
TÜM MANŞETLER
FOTO FOKUS
DÜNYA DIŞI
VİDEO GALERİ
KÜLTÜR-SANAT
DOSYA HABER
YAŞAM
SAĞLIK
GEZİ
TEKNOLOJİ
ÇEVRE
EĞİTİM
GÜNCEL
HAVA DURUMU
PODCAST
HAVA UYARILARI
TRT'DEN HABERLER
VIME
TRT ARŞİV
PROGRAMLAR
KORONAVİRÜS
10.8ºC
Ankara
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
CANLI
Arama
Anasayfa
Gündem
Türkiye
Dünya
Ekonomi
Spor
Savunma
Çocuk
Özel Haber
İnfografik
İnteraktif
Hava Durumu
Hava Uyarıları
Diğer
-
Son Haberler
-
Tüm Manşetler
-
Foto Fokus
-
Video Galeri
-
Dosya Haber
-
Sağlık
-
Yaşam
-
Gezi
-
Teknoloji
-
Eğitim
-
Dünya Dışı
-
Kültür-Sanat
-
Çevre
-
Güncel
-
Podcast
-
Vime
-
Programlar
-
Koronavirüs
-
TRT'den Haberler
-
TRT Arşiv
-
Yayın Akışı
-
Radyo Frekanslarımız
-
Sitene Ekle
-
İletişim
-
Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni
-
Kullanım Şartları
-
Çerez Politikası
Gündem
KAYNAK
TRT Haber
HABER GİRİŞ
19.03.2024 10:35
, 19.03.2024 10:37
SON GÜNCELLEME
19.03.2024 10:37
FETÖ'den aranan Bekir Boydak İstanbul'da yakalandı
İstanbul'da FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda, kayyum atanan Boydak Şirketler Grubu'nun Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Boydak gözaltına alındı.
Ayrıntılar geliyor...
ETİKETLER
FETÖ
Sıradaki Haber
Rusya-Ukrayna savaşı: Envanterin 'gözdeleri' de vuruldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:11
FBI, Filistin'e yönelik saldırıları sonrasında ABD'deki Müslümanlara yakın takip uyguluyor
11:12
Otomobil, otobüs durağına daldı: 3 ölü, 6 yaralı
11:07
Trabzon'daki trafik kazası:1 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralı
10:50
Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 105 şüpheli yakalandı
11:05
ABD Yemen'deki Husileri bir kez daha hedef aldı
10:37
İzmir'de suç örgütü operasyonu: 13 gözaltı
Eynif Yaylası'nda koşan yılkı atları doğaya ayrı güzellik katıyor
FOTO FOKUS
İspanyol aktivistler İsrail'in soykırımını böyle protesto etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ
FETÖ'den aranan Bekir Boydak İstanbul'da yakalandı
Rusya-Ukrayna savaşı: Envanterin 'gözdeleri' de vuruldu
47 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Bakan Işıkhan, Iğdır'da şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi