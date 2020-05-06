Kuleli Askeri Lisesi 171 yıl boyunca orduya öğrenci yetiştirdi. FETÖ'nün sinsice kadrolaştığı yerlerden biriydi... FETÖ’cüler okulu ele geçirirken örgüt mensubu olmayan öğrencileri de tasfiye etti. FETÖ’nün sahtekarlığı öğrencilerin şikayetiyle ortaya çıktı.

33 mağdur şikayetçi oldu

33 mağdurun şikayetini araştıran Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 58 sayfalık fezleke hazırladı. FETÖ’nün lisede örgüt mensubu olmayanlara yönelik uyguladığı tasfiye yöntemini deşifre etti.

Her türlü sağlık muayenesinden geçerek okula giren öğrencilere, 5 yıl boyunca uydurma suçlardan disiplin cezaları verildiği belirlendi. Ancak tüm bunlara rağmen öğrenciler mezun olup Kara Harp Okulun'a geçecekti.

Örgüt üyesi tabip subaylardan sahte raporlar

2013 yılında mezuniyetlerine 30 günden az süre kala bu kez örgüte bağlı tabip subayları devreye girdi. Kara Harp Okulu'na geçme hayali kuran öğrencilerin önü sahte sağlık raporlarla kesildi. Mezun olmaları engellendi.

Gülen ilk kez i Askeri Ceza kanunu kapsamında yargılanacak



Soruşturma sonucu 19 doktor ve Fetullah Gülen hakkında hazırlanan fezleke İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. FETÖ elebaşı ilk kez Askeri Ceza kanunu kapsamındaki suçlar nedeniyle soruşturmaya dahil edildi.

Kara, Deniz ve Hava askeri liselerinde yaşanan mağduriyetlere ilişkin soruşturmalar da birleştirirdi.

12’si tutuklu 19 doktor



Fetullah Gülen'in örgüt yöneticisi olarak yer aldığı fezlekede, 12'si tutuklu 19 doktora, "Terör örgütüne üye olma", "Cebir ve tehditle eğitim ve öğretime engel olma", "Resmi belgede sahtecilik" suçları yöneltiliyor.

