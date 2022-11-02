Geçtiğimiz Eylül ayında İstanbul Pendik limanında bir şüpheli tırın altında gizlenirken yakalandı. Yapılan kimlik sorgusunda, yakalanan şahsın meslekten atılan 3'üncü sınıf emniyet müdürü Harun Özdeş olduğu anlaşıldı.

Hakkında FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla açılan davanın devam ettiği öğrenilen Özdeş'in, ByLock kullandığı ve çok sayıda itirafçının da ifadesinde yer aldığı belirlendi.

Adliyeye sevk edilen Özdeş "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı hızla soruşturma başlattı. Firari insan kaçakçısı da kısa süre içinde gözaltına alındı. Şüpheli," göçmen kaçakçılığı yapma" suçundan cezaevine gönderildi.

8 yıla kadar hapsi istendi

Delil ve tespitler toplanarak Pendik Limanı ve çevresindeki tüm kameralar mercek altına alındı. Şüphelinin limanda şoför olarak çalıştığı ortaya çıktı. Kaçış rotası, sistemin işleyişi ve yurt dışına çıkış trafiği araştırıldı. Yakın zamanda o soruşturmaya nokta konuldu.

FETÖ davasında sanık emniyet müdürünün kaçmasına yardım eden Ufuk Özçelik hakkında iddianame düzenlendi. Şüphelinin göçmen kaçakçılığı yapma suçundan 8 yıla kadar hapsi istendi.

Kaçış tarifesi 2 bin euro

İddianamede, meslekten ihraç edilen eski emniyet müdürünün insan kaçakçısıyla iletişime geçtiği anlatıldı. 2 bin euro karşılığında anlaşma sağladıkları vurgulandı.

Kamera kayıtlarının çözümlemesi de iddianamede yer aldı. Kaçış rotası adım adım kayıtlara geçti. Otomobilin, Pendik limanına geldiğinde güvenlik görevlisinin, aracın sadece bagajını kontrol ettiği not edildi.

O sırada Harun Özdeş'in arka koltuğa yatıp gizlendiğine değinildi. Park alanına gelen araçtan FETÖ sanığının hızla inip iki tırın arasına gizlendiği saptandı.

Harun Özdeş'in önceden belirlenen bir tırın altındaki bölmeye saklandığı kaydedildi.

İddianamede, yaklaşık 3 saat sonra özel güvenlik görevlilerinin saha kontrolü sırasında Özdeş'i fark ettiğine dikkat çekildi.

Zanlının iddiaları asılsız görüldü

İnsan kaçakçısı ifadesinde, tehdit aldığı için bu eylemi gerçekleştirdiğini söyledi. Tanımadığı 3 şahsın kendisinden bir kişiyi limana sokmasını istediğini ileri sürdü. Dediklerini yapmaması durumda ailesine zarar vereceklerini belirttiklerini iddia etti.

Savcı, şüpheli beyanını suçtan kurtulmaya yönelik buldu.

Dosyaya delil olarak sunulan belge ve kamera kayıtlarında suçun sabit olduğunun altı çizildi.

İddianamenin kabul edilirken, göçmen kaçakçılığı yapmakla suçlanan şüpheli ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

Kamera: Selim Bayram