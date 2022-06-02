Haber Giriş: 2 Haziran 2022 Perşembe 16:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 5 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti.
Bu sırada Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen H.U, H.S, A.S, T.G. ve İ.K'yı yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların FETÖ şüphelileri olduğu tespit edildi.
Etiketler: Sınır Güvenliği FETÖ Edirne
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