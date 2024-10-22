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TRT Haber 22.10.2024 13:11

FETÖ propagandası yapan 177 sosyal medya hesap yöneticisi tespit edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ elebaşının ölümü sonrası, sosyal medyada FETÖ propagandası yapan 177 sosyal medya hesap yöneticisinin tespit edildiğini açıkladı.

FETÖ propagandası yapan 177 sosyal medya hesap yöneticisi tespit edildi

Bakan Yerlikaya sosyalş medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızca; FETÖ elebaşının ölümü sonrası sosyal medya platformlarında FETÖ propagandası yapan, övücü nitelikte paylaşımda bulunan ve taziye niteliğinde paylaşımlar yaptığı değerlendirilen 177 sosyal medya hesap yöneticisi tespit edilmiştir.

Siber Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve Güvenlik Daire Başkanlıklarımızca bu hesap yöneticileri hakkında işlem başlatılmıştır.

Siber suç ve suçlularla mücadele için 7/24 sanal devriyelerimiz görevinin başında"

 

ETİKETLER
Ali Yerlikaya FETÖ İçişleri Bakanlığı Sosyal Medya Terörle Mücadele
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