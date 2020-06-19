Fatih Sondaj Gemisi, Doğu Akdeniz'de petrol arama çalışmalarına katıldı. Görevini Yavuz Sondaj Gemisi'ne devreden Fatih, İstanbul Boğazından geçerek 1 Haziran'da Trabzon'a ulaştı.

Liman sahasına demirleyen gemiden sökülen 103 metre yükseklikteki vincin kurulumu 14 gün sürdü. Dev gemi 25 Haziran'da Trabzon Limanı'ndan Zonguldak açıklarına doğru demir alacak.

Sondaj gemisi Karadeniz'deki görevi için hazır hale getirildi. Hedefte Karadeniz'de keşfedilmeyi bekleyen petrol ve doğalgaz yatakları var.

Perşembe günü Trabzon'dan ayrılacak gemi Zonguldak açıklarına yüzecek. 229 metre uzunluğundaki dev gemi ilk sondajına 15 Temmuz'da başlayacak.

Türkiye Petrollerine bağlı ekipler, 1 yıllık çalışmanın ardından Karadeniz'deki sismik sondajları sonlandırdı. Zonguldak açıklarındaki Tuna-1 lokasyonu petrol ve doğalgaz sondajı için belirlenen ilk nokta oldu.

Haber: Fatih Doğan

Kamera: Fatih Ayaz