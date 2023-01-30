Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi 09:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fatih, Amasra-2 kuyusunda sondaja başladı
[Fotoğraf: Arşiv]
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Fatih Sondaj Gemisi'nin Amasra-2'de sondaja başladığını bildirdi.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Keşfin Fatih'i, Amasra-2'de! Fatih Sondaj Gemisi, Sakarya Gaz Sahası'ndaki yeni tespit kuyusu Amasra-2'de sondaja başladı. Türkiye'nin enerjisi için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor" sözleri kullanıldı.
Türkiye'nin ilk milli sondaj gemisi olan Fatih, 2017'de TPAO envanterine katılmıştı.
Keşfin Fatih’i, Amasra-2’de! ????????????— Türkiye Petrolleri A.O. (@trpetrolleri) January 30, 2023
Fatih Sondaj Gemisi, Sakarya Gaz Sahası’ndaki yeni tespit kuyusu Amasra-2’de sondaja başladı. ????
Türkiye’nin enerjisi için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor.????????#TPAO #TürkiyeninEnerjisi pic.twitter.com/eUhYanRQmz
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