Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter üzerinden Kürtçe paylaştığı mesajda Yaşar Kemal'in yazdığı "Merhaba" adlı türkünün Kürtçe versiyonunun klibini de yayınladı.

Me rê li ber rêxistina terorî PKK’ê girt ku dixwaze biratiya me xira bike. Ev çiya jî şahidên vê yekê ne. Em ê di bin heman asîmanê de, di bin siya heman alayê de, di nav aştî û ewlehiyê de bi hev re bijîn.

Silav li yekîtî û biratiyê.

Tu gelek XWEŞIK Î HAKKARİ. pic.twitter.com/dqt6EcqCXQ — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 11 Mart 2019

Klipte Hakkari dağlarının drone ile çekilmiş görüntüleri yer alırken Altun, "Kardeşliğimizi bozmak isteyen terör örgütü PKK'nın önünü kapattık. Bu dağlarda buna şahit." dedi.

"Biz aynı gökyüzünün altında aynı bayrağın gölgesinde barış içinde ve güvenli bir şekilde beraber yaşayacağız." diyen Altun, "Kardeşlik ve birliğe selam olsun. Çok güzelsin Hakkari" ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber