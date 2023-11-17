Parçalı Bulutlu 6.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 17.11.2023 01:02

Evlenecek gençlere 150 bin TL krediyi içeren kanun teklifi Meclis'te görüşülüyor

Aile ve Gençlik Fonu kurulmasına ilişkin kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülüyor. Düzenleme ile yeni evlenecek gençlere 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira kredi verilecek. Pilot uygulama depremin yaşandığı illerde başlayacak.

Evlenecek gençlere 150 bin TL krediyi içeren kanun teklifi Meclis'te görüşülüyor
[Fotoğraf: Getty]

Aile ve Gençlik Fonu kurulmasına ilişkin kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülüyor. Yeni evlenecek gençlere 150 bin liralık kredi desteği sağlanacak. 

2 yıl ödemesiz, 4 yılda ödeme şartıyla faizsiz kredi verilecek.

Öncelik deprem bölgesinde

Uygulama deprem bölgesinden başlatılacak.

Aile ve Gençlik Fonu kurulması hakkındaki teklif, Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlandı.

Düzenlemeyle, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Aile ve Gençlik Fonu kurulacak.

Kredi miktarı her yıl artacak

Petrol, doğalgaz ve maden kaynaklarının gelirinin yüzde 20'si fona aktarılacak.
Başvurular internet üzerinden yapılacak. Kredi miktarı her yıl artacak. 

Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'da "Gazze" diplomasisi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:00
Dünya Gıda Programı: Gazze Şeridi geniş çapta açlıkla karşı karşıya
00:57
Filistin: İsrail'in Gazze'yi işgal etme ve Batı Şeria'dan ayırma girişimlerini kabul etmeyiz
00:55
Yunanistan'da bir grup gazeteci, İsrail lehine yanıltıcı haberlere karşı imza kampanyası düzenledi
00:51
Kassam Tugayları: Gazze'deki çatışma noktalarında 21 İsrail askeri aracını imha ettik
00:51
Heniyye: Filistin'in geleceğini belirlemede tek söz sahibi Filistin halkıdır
00:46
BM: İsrail'in BMGK kararına verdiği tepkiyi üzüntüyle karşılıyoruz
Hollanda'nın birçok şehrinde Filistin'e destek için oturma eylemleri yapıldı
Hollanda'nın birçok şehrinde Filistin'e destek için oturma eylemleri yapıldı
FOTO FOKUS
Savaş bittikten sonra ne yapacaksınız?
Savaş bittikten sonra ne yapacaksınız?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ