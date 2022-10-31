Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi 09:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Eren Abluka Sonbahar-Kış-7 Operasyonu başlatıldı
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İçişleri Bakanlığınca Bingöl'de 464 personelin katılımıyla "Eren Abluka Sonbahar-Kış-7 Şehit Güvenlik Korucusu Ali Kalan Operasyonu" başlatıldı.
PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Bingöl'de “Eren Abluka Sonbahar-Kış-7 (Bingöl-Genç-Doğanlı) Şehit Güvenlik Korucusu Ali Kalan Operasyonu” başlatıldı.
Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda; Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 464 personel 40 operasyonel tim görev alıyor.
Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Sonbahar-Kış operasyonları başarı ile devam ediyor.
Etiketler: Eren Operasyonları İçişleri Bakanlığı Terörle Mücadele
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