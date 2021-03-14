Haber Giriş: 14 Mart 2021 Pazar 15:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu'nda 5 sığınak imha edildi
Tunceli'nin Hozat ilçesinde, Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu'nda tespit edilen 5 sığınak kullanılamaz hale getirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu" kapsamında Hozat ilçesi kırsalında operasyon düzenledi.
Operasyonda teröristlerin kullandığı belirlenen 5 sığınak, güvenlik güçlerince imha edildi.
Sığınaklarda yapılan aramalarda çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Bölgede terörist unsuzların etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyonlar sürüyor.
Etiketler: Terörle Mücadele
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