Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şam'da vefat eden Abdülkerim Dündar Osmanoğlu için kardeşi Osmanlı Hanedanı Reisi Harun Osmanoğlu'nu telefonla arayarak başsağlığı diledi.

Sultan İkinci Abdülhamid'in 4'üncü kuşak torunu şehzade Abdülkerim Dündar Osmanoğlu, Şam’da hayatını kaybetmişti.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, kardeşini telefonla arayarak taziyede bulundu.

Osmanoğlu da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, sürekli kendisine dua ettiğini söyledi.

Payitaht Abdulhamid de konuşuldu

Görüşmede TRT 1'de yayınlanan Payitaht Abdulhamid de konuşuldu.

Harun Osmanoğlu, diziyi izlediğini ve dedesinin başına gelenlerin aynısını Cumhurbaşkanı'nın yaşadığına dikkat çekti.

Erdoğan'ın doğum gününü kutladılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Harun Osmanoğlu'nun eşi Farizet Osmanoğlu ve kızı Nurhan Osmanoğlu ile de görüştü. Onlar da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.