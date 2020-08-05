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Erdoğan'dan 'açıköğretim psikoloji lisans programlarının kapatılması' görüşü
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'nun raporuna binaen Açık öğretim Psikoloji Lisans programlarının kapatılmasının daha yararlı olacağı görüşünü YÖK'e bildirdi.
Bazı üniversitelerin açık öğretim psikoloji bölümü lisans eğitimini açması sonrası tartışmalar başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çıkan tartışmalar sonrası konuyu araştırması için Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'na talimat verdi.
Kurul kısa sürede toplanarak çalışmalarını tamamladı. Rapor Cumhurbaşkanına sunuldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'nun raporuna binaen Açık Öğretim Psikoloji Lisans programlarının kapatılmasının daha yararlı olacağını yönündeki görüşünü Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirdi.
Konuyla ilgili açıklamayı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından paylaştı.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 5 Ağustos 2020 Çarşamba 22:24
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