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Gündem
AA 07.07.2023 21:10

Erdoğan-Zelenskiy görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi.

Erdoğan-Zelenskiy görüşmesi başladı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, davetine icabetle İstanbul'a gelen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i Vahdettin Köşkü'nde törenle karşıladı. Karşılamada tokalaşan iki lider, daha sonra baş başa görüşmeye geçti.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ve 17 Temmuz'da sona erecek Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması gibi bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak.

İki lider, baş başa görüşmenin ardından heyetler arası toplantıya başkanlık edecek, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

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