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Gündem
AA 09.12.2023 15:53

Erdoğan: Sokak hayvanları sorununu mutlaka çözüme kavuşturacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başıboş sokak hayvanlarıyla ilgili artan şikayetlerin farkında olduklarını belirterek, "Bu sorunu inancımız, kültürümüz ve şefkat medeniyetimizin bize vazettiği ilkeler çerçevesinde mutlaka çözüme kavuşturacağız." dedi.

Erdoğan: Sokak hayvanları sorununu mutlaka çözüme kavuşturacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünya İnsan Hakları Günü İnsanlığın Yüzü Programı"nda konuştu.

Başıboş sokak köpeklerinin zarar verdiği insanların haklarını korumanın da görevleri olduğu bilinciyle hareket ettiklerini kaydeden Erdoğan, başıboş sokak hayvanlarıyla ilgili artan şikayetlerin farkında olduklarını söyledi.

Önceki gün Ankara'da yaşanan ve bir çocuğun ağır yaralandığı elim hadisenin yürekleri dağladığını ifade eden Erdoğan, "Bu sorunu inşallah inancımıza, kültürümüze ve şefkat medeniyetimizin bize vaz ettiği ilkeler çerçevesinde mutlaka çözüme kavuşturacağız." dedi.

Soruşturma başlatılmıştı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Olayın, Mülkiye Müfettişlerince tüm yönleri ile araştırılması için soruşturma açılmıştır. Saldırı sonrası ağır yaralanan çocuğumuza acil şifalar diliyor, ailesine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuk ağır yaralandı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, Vildan Nurettin Demirer İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi T.Y, Kafkas Mahallesi'ndeki evinden sabah saatlerinde okula gitmek için çıktığı sırada, boş arazide çok sayıda sahipsiz köpeğin saldırısına uğramıştı.

Olayı gören vatandaşların taş ve sopayla müdahale ederek köpeklerin saldırısından kurtardığı çocuk, Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Durumunun ağır olması nedeniyle Hacettepe İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesine sevk edilen ve yoğun bakımda tedavi altına alınan T.Y'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilmişti.

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