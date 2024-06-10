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Gündem
TRT Haber 10.06.2024 18:24

Erdoğan Aliyev görüşmesinde Gazze vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi. Erdoğan, İsrail’in bu suçlarla sadece bölgesel güvenliği değil, küresel güvenliği de tehdit ettiğini, kalıcı çözümün Filistin Devleti’nin kurulması olduğunu ve bunun için uluslararası toplumda İsrail’e baskı yapılması gerektiğini ifade etti.

Erdoğan Aliyev görüşmesinde Gazze vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi. 

Görüşmede Türkiye ile Azerbaycan ilişkileri, İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği katliamlar, işgalden kurtarılan Azerbaycan topraklarındaki imar faaliyetleri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Görüşmede ele alınan konularla ilgili İletişim Başkanlığı'ndan açıklama yapıldı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Karabağ’daki Rus Barış Gücü’nün bölgeden ayrılması ile ilgili süreci takip ettiğini, Ermenistan işgalinden kurtarılan Azerbaycan topraklarındaki imar ve ihya faaliyetlerini takdirle izlediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarındaki soykırım uygulamalarının sürdüğünü, İsrail’in bu suçlarla sadece bölgesel güvenliği değil, küresel güvenliği de tehdit ettiğini, kalıcı çözümün başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti’nin kurulması olduğunu ve bunun için uluslararası toplum tarafından İsrail’e baskı yapılması gerektiğini belirtti.

Azerbaycan Milli Meclisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Parlamentolararası Dostluk Grubu kurulması kararının memnuniyet verici olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temmuz ayında Şuşa’da gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’ne KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın davet edilmesinin, Kıbrıs davasına güç kattığını da söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan’da düzenlenecek İklim Zirvesi’ne yönelik davetlerinden ötürü Aliyev’e teşekkürlerini sunarken, hazırlık sürecinde Türkiye’nin her türlü desteği vereceğini, zirvede Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında önemli etkinliklere imza atılacağını ifade etti. 

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