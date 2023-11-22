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Gündem
AA 22.11.2023 22:54

Emine Erdoğan'dan 'su kıtlığı' uyarısı: Engellemek elimizde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, su kıtlığı ile ilgili uyarıda bulunarak, "Alınacak önlemlerle su verimliliğini artırarak, riski afete dönüşmeden engellemek bizim elimizde." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan'dan 'su kıtlığı' uyarısı: Engellemek elimizde

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, suyu ve geleceği kurtarmak için ocak ayında başlatılan "Su Verimliliği Seferberliği" kapsamındaki çalışmaların devam etiğini belirtti.

Seferberlik doğrultusunda belirlenen hedeflere ulaşmak için gereken tek şeyin topyekun mücadele olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Kişi başı yıllık su potansiyelimiz 1000 metreküpün altına düşerse su kıtlığı çeken bir ülke olacağız. Suya vefa göstermezsek veda edeceğiz. Alınacak önlemlerle su verimliliğini artırarak, riski afete dönüşmeden engellemek bizim elimizde." değerlendirmesinde bulundu.

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