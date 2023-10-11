Emine Erdoğan'dan çocuk evleri paylaşımı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından medeniyetlerin buluşma noktası şehirlerde ihya ve inşa çalışmaları için büyük bir seferberlik yürütüldüğünü belirtti.

6 Şubat depremlerinin ardından medeniyetlerin buluşma noktası şehirlerimizde ihya ve inşa çalışmaları için büyük bir seferberlik yürütülüyor.



Bu kapsamda, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü gibi anlamlı bir günde, Gönül Elçileri projemiz kapsamında Hatay ve Adıyaman’da temelleri… pic.twitter.com/OKqalc7Tpq — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) October 11, 2023

Erdoğan, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde Gönül Elçileri Projesi çerçevesinde Hatay ve Adıyaman'da temeli atılan çocuk evleri sitelerinin hayırlı olmasını dileyerek, şunları kaydetti:

"Asrın felaketiyle büyük bir travma yaşayan devlet korumasındaki çocuklarımız, burada güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitimlerine devam edecekler. Yürekten inanıyorum ki bu merkezler aile sıcaklığından yoksun evlatlarımızın koruyucu ailelerine kavuşmaları için vesile kaynağı olacak. Koruyucu anne ve babalarının kanatları altında hayata daha güçlü hazırlanacaklar. Türkiye'nin umudu olan çocuklarımızın geleceği için emek veren devlet kurumlarımıza ve tüm hayırseverlerimize canıgönülden teşekkür ediyorum."