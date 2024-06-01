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Gündem
AA 01.06.2024 19:33

Emine Erdoğan'dan AK Parti İstişare ve Değerlendirme Toplantısı paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, milletin iradesini her şeyin üstünde tutan AK Parti'nin 22 yıldır hizmet üretme, kalkınma ve ilerlemenin öncülüğünü üstlendiğini ifade etti.

Emine Erdoğan'dan AK Parti İstişare ve Değerlendirme Toplantısı paylaşımı

Emine Erdoğan, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir otelde düzenlenen AK Parti'nin 31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Toplantıya ilişkin fotoğraflara paylaşımında yer veren Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Milletin iradesini her şeyin üstünde tutan AK Parti, 22 yıldır hizmet üretmenin, kalkınmanın ve ilerlemenin öncülüğünü üstleniyor. Türkiye Yüzyılı için her adımda milletle birlikte yürüyen AK Parti'nin 31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın hayırlara vesile olmasını diliyorum."

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