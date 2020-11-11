Emine Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaptı.

Emine Erdoğan, "GeleceğeNefes" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Ağacı sevmek, ormanları çoğaltmak ve doğaya zarar vermeden yaşamak vatan sevgisine dahildir. Milli Ağaçlandırma Günü kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.