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Emine Erdoğan, Milli Ağaçlandırma Günü'nü kutladı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Milli Ağaçlandırma Günü'nü sosyal medya hesabından kutladı.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaptı.
Emine Erdoğan, "GeleceğeNefes" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Ağacı sevmek, ormanları çoğaltmak ve doğaya zarar vermeden yaşamak vatan sevgisine dahildir. Milli Ağaçlandırma Günü kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.
Ağacı sevmek, ormanları çoğaltmak ve doğaya zarar vermeden yaşamak vatan sevgisine dahildir. #MilliAğaçlandırmaGünü kutlu olsun!#GeleceğeNefes— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) November 11, 2020
Etiketler: Recep Tayyip ErdoğanSon Güncelleme: 11 Kasım 2020 Çarşamba 18:57
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